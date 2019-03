CMFor irá realizar audiência pública para debater atuação de Organizações Sociais na Saúde

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (26), a comissão de Saúde da Câmara Municipal de Fortaleza aprovou requerimento do vereador Márcio Martins que solicita a realização de audiência pública para discutir a mudança na administração de equipamentos públicos por Organizações Sociais (OS).

O presidente do colegiado, Dr. Porto, foi contrário à proposta, pois segundo ele o assunto já foi debatido na Casa, inclusive, com a presença da secretária de Saúde, Joana Prado. Eron Moreira, Plácido Filho e Márcio Martins votaram a favor do pedido. A audiência será realizada no mês de abril. No entanto, de acordo com Dr Porto, a votação da matéria poderá ocorrer antes da reunião proposta.

Nesta terça-feira, ao meio-dia, os vereadores da comissão conjunta de Comunicação e Justiça e Orçamento devem votar as emendas que foram apresentadas ao projeto original. Na semana passada, os vereadores se reuniram para tratar dessas alterações, mas devido ao pedido de vista feito pelo vereador Guilherme Sampaio (PT), a discussão foi adiada.