Ciro rebate Eduardo Bolsonaro após deputado criticar atitude de Cid em Sobral

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) criticou Eduardo Bolsonaro (sem partido) após o deputado chamar de "insensata" a atitude de Cid Gomes (PDT). Na tarde desta quarta-feira (19), Cid foi baleado ao tentar entrar em quartel militar com uma retroescavadeira, em Sobral. O senador licenciado levou dois tiros disparados por homens encapuzados que ocupavam o quartel.

Eduardo Bolsonaro publicou em rede social que Cid expôs "militares e familiares a um risco desnecessário em um momento já delicado". "É inacreditável que um senador da República lance mão de uma atitude insensata como essa", afirmou Bolsonaro.

Ciro rebateu, também em rede social, citando Eduardo Bolsonaro: "será necessário que nos matem mesmo antes de permitirmos que milícias controlem o Estado do Ceará como os canalhas de sua família fizeram com o Rio de Janeiro", escreveu o ex-ministro.

Os tiros contra Cid foram disparados em meio a atos de policiais militares em todo o Estado.

Estado de saúde de Cid

Boletim médico divulgado pelo Hospital do Coração às 19h40, diz que Cid Gomes deu entrada na unidade e, "após atendimento, segue apresentando boa evolução clínica. Seu quadro cardíaco e neurológico não apresenta alteração. Neste momento o paciente encontra-se lúcido e respirando sem auxílio de aparelhos".

Investigação do caso

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as investigações a respeito do crime são responsabilidade do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral da Polícia Civil. O senador foi ferido à bala por homens encapuzados que estavam amotinados no 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) da cidade.

Uma equipe do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Polícia Federal, composta por agentes, peritos e papiloscopistas, está se dirigindo a Sobral para auxiliar os trabalhos da Polícia Civil, informou a SSPDS.