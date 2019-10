“Ceará é o estado que mais reduziu homicídios, com 52% a menos em setembro”, afirma Camilo

Em entrevista ao Programa Roberto D'Avila, exibida na noite desta segunda-feira (7), na Globonews, o governador Camilo Santana afirmou que o Ceará é o estado que mais reduziu homicídios, com 52% a menos em setembro, em comparação ao mesmo período do ano passado.

“ Somos o estado que este ano mais tem reduzido homicídios, até setembro reduzimos 52% dos homicídios no estado do Ceará comparado com o ano anterior, todos os indicadores têm reduzido. Essa ação tem sido muito importante para o enfrentamento da violência”.

A informação foi usada por Camilo para exemplificar o resultado positivo das intervenções feitas na segurança e, principalmente, no sistema prisional. “Resolvi contratar profissionais do sistema prisional, aumentar as vagas, reestruturei a secretaria, trouxe um bom secretário e tomei a decisão de fazer uma mudança firme dentro do sistema. Acabando com tomada de celular, acabando com visita íntima, acabando com regalias, fazendo com que a lei seja cumprida dentro e isso incomodou os grupos criminosos”, disse.

Conforme Camilo, esse investimento no sistema prisional está entre os motivos pelos quais o Estado passou por uma onda de ataques em janeiro de 2019, e o mais recente, em setembro.

“O que fizeram em janeiro foi uma tentativa de intimidar, para o estado recuar. Fomos para cima, a nossa decisão firme foi de combater. Passou aquele período de janeiro, que foi o pior período, e agora mais uma vez eles tentando intimidar o estado, mas nós fomos com a presença da polícia, prendemos todos, e essa tem sido a sistemática que agente vem atuando para desorganizar esses grupos criminosos no Ceará”, disse.

Para o Governador, o investimento na educação é uma das principais formas de prevenção contra o crime, isso indica o aumento das escolas de tempo integral no Estado. “Hoje um terço das nossas escolas são de tempo integral, você trabalha dando oportunidade e um futuro melhor para o jovem e ao mesmo tempo é um trabalho de prevenção, você está protegendo esse jovem na escola”.

Durante a entrevista, Camilo foi questionado sobre o motivo da adesão de escolas militarizadas no Ceará e se defendeu. “Eu aderia a um programa que prevê a implantação de duas escolas militares no meu estado. Eu já tenho três, de 728. Não aderimos a nenhum modelo e sim a um programa que a escola do estado do Ceará serão inicialmente para os filhos de militares estaduais”.

O Governador também falou sobre a Reforma da Previdência. “O Brasil precisa de uma reforma da previdência. A reforma é fundamental, uma reforma que fosse justa, que não prejudique os mais pobres”.