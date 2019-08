Caso André Fernandes: relatório deve apontar quebra de decoro do parlamentar

Ainda não se diz abertamente, mas os deputados estaduais já sabem que o relatório do ouvidor da Assembleia Legislativa, deputado Romeu Aldigueri (PDT), será confirmando que houve quebra de decoro parlamentar nas declarações de André Fernandes no caso em que acusações contra colegas. A punição poderia chegar até a cassação do mandado, o que não deve ocorrer. Parlamentares dizem, reservadamente, que deve haver uma punição, mas não cassação.

Primeiro, genericamente, André acusou parlamentares de integrarem facção criminosa. Depois, concentrou a suspeita no deputado Nezinho Farias (PDT), mas acabou pedindo desculpas.

Nesta quarta-feira, às 16h, está marcada uma reunião do presidente da Assembleia, José Sarto, com o presidente do Conselho de Ética, deputado Antônio Granja, e o ouvidor da Casa.

No encontro, eles devem definir os prazos. Primeiro para que André Fernandes seja comunicado do relatório e depois para marcar a reunião do Conselho que tratará sobre o assunto.

Pelo regimento interno, a reunião precisa ser fechada, mas há um debate entre os parlamentares se o presidente do Conselho, antônio Granja, poderia modificar essa determinação.