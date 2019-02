O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve, na quarta-feira, no Planalto para relatar "momentos de tensão" que enfrentou em viagem ao Parque Nacional do Pau Brasil, em Porto Seguro, na Bahia. A assessores e ministros, disse que integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST) e do Partido da Causa Operária (PCO) cercaram o carro em que ele estava, quebraram peças e subiram no teto do veículo. Ele não sofreu agressões físicas.

Na manhã de hoje, logo após uma bela e comemorativa agenda de Concessão ao setor privado do Parque Nacional Pau Brasil em Porto Seguro -BA, fomos cercados e atacados por membros do MST e do PCO, que agrediram as pessoas e depredaram viaturas oficiais do MMA. Uma vergonha. pic.twitter.com/JvHnV1x4ZN — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) 27 de fevereiro de 2019

Salles afirmou a auxiliares do presidente Jair Bolsonaro que se assustou com o ato de "extrema violência". Em mensagem no Instagram, o ministro classificou o episódio como "uma vergonha" "Na manhã de hoje (ontem), logo após uma bela e comemorativa agenda de concessão ao setor privado do Parque Nacional do Pau Brasil, fomos cercados e atacados por membros do MST e do PCO, que agrediram as pessoas e depredaram viaturas oficiais do MMA (Ministério do Meio Ambiente)", escreveu. Ele divulgou vídeo e fotos que mostram um vidro trincado e uma bandeira do PCO estendida sobre o capô do carro.

O site Causa Operária, ligado ao PCO, também divulgou vídeo ontem no qual um carro do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) tenta passar por um grupo de manifestantes. Um homem sobe no capô do veículo e outro pula na carroceria.

"Relatos denunciam que, ao chegar lá, o carro da comitiva se colocou contra os manifestantes. Os sem terra reagiram pulando em cima do carro do ICMBio", diz o site. Procurado por meio de sua assessoria, o MST não se manifestou.