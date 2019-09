Carlos Bolsonaro diz que pai 'está bem' e prepara discurso da ONU

O presidente Jair Bolsonaro está reunido com "pessoas de sua confiança" para preparar o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece na próxima terça, 24. A informação é de um dos filhos do presidente, o vereador licenciado Carlos Bolsonaro (PSC-RJ).

"Tudo bem com meu pai! Esta manhã está no Palácio da Alvorada reunido com pessoas de sua confiança desenvolvendo feitura do discurso que o Brasil fará na ONU! 1000%!", escreveu Carlos no Twitter.

A poucos dias da viagem para o encontro da ONU, em Nova York, o presidente recebeu nesta quarta o chanceler Ernesto Araújo, e um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), no Palácio da Alvorada. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, considerado um dos principais conselheiros do presidente, também esteve no local. Bolsonaro tem sido acompanhado por médicos.

Mais cedo, nesta quarta, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, afirmou que não há risco de Bolsonaro cancelar sua viagem aos Estados Unidos, onde deve discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, no próximo dia 24. "Risco zero (de ele não ir)", disse o ministro ao Estado. Segundo Ramos o presidente deve cumprir uma agenda restrita, com menos compromissos do que inicialmente previsto.

Na terça-feira, 17, entretanto, a informação de assessores do presidente era de que havia "risco pequeno" de a viagem ser cancelada, dependendo da reavaliação médica que fará na próxima sexta-feira. Bolsonaro teria manifestado uma pequena piora no quadro clínico na terça-feira, 17, de acordo com uma pessoa próxima.