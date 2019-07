Camilo visita Lula pela primeira vez na carceragem da Polícia Federal em Curitiba

O governador Camilo Santana e o senador Jaques Wagner, ambos do PT, visitam, na tarde desta quinta-feira (25), o ex-presidente Lula (PT), na sede da superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, onde ele está preso desde abril do ano passado, após ser condenado a 8 anos no caso do tríplex de Guarujá.

É a primeira vez que Camilo visita Lula na carceragem da PF, depois dele e de outros governadores do Nordeste terem sido proibidos pela Justiça, no último mês de abril de visitar o petista. Na época, a Polícia Federal alegou que o ex-presidente só poderia receber visitas, às quartas-feiras, de parentes. A Justiça determinou então que as regras não deveriam ser "flexibilizadas".

A visita do governador Camilo Santana e do senador Jacques Wagner, nesta quinta, ocorre depois do presidente, Jair Bolsonaro (PSL), se envolver em polêmica com governadores do Nordeste. Em uma conversa informal com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na semana passada, Bolsonaro chamou os chefes dos executivos da região de "paraíba" e que "o pior" era o do Maranhão.

A fala do presidente da República gerou a reação de governadores e demais representantes nordestinos. Camilo Santana se manifestou pelas redes sociais, afirmando que a eleição terminou e que "devemos governar para todos, deixando para trás as diferenças".