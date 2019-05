Camilo Santana sanciona lei que libera bebidas nos estádios

O governador Camilo Santana (PT) sancionou lei que libera a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios cearenses. O texto, que chegou ao Palácio da Abolição na tarde desta sexta-feira (10), foi assinado pelo petista no início da noite.

Após a publicação no Diário Oficial, será possível identificar se houve veto a algum trecho da lei aprovada pelos parlamentares. A expectativa é que a versão online seja publicada ainda nesta sexta.

A Assembleia Legislativa do Ceará havia aprovado, na última quinta-feira (9), o projeto de autoria do deputado estadual Evandro Leitão (PDT) por 23 votos a favor e 14 contra. A proposta causou polêmica e mobilizou parlamentares contra e a favor desde que começou a tramitar na Casa, no último dia 19 de março.

Ao todo, 19 emendas foram apresentadas, sendo que três foram retiradas e 13 foram aprovadas. Entre elas, a que mantém a proibição do consumo e da comercialização de bebidas nos jogos entre Ceará e Fortaleza, o chamado "clássico-rei".