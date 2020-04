Camilo pede a ministro da saúde habilitação de leitos, envio de respiradores e novas contratações

O governador Camilo Santana (PT) pediu ao ministro da Saúde, Nelson Teich, a habilitação de leitos para o tratamento da Covid-19 no Ceará, o envio de respiradores que já foram adquiridos pelo Governo do Estado e a contratação de pessoal para o auxílio aos infectados. A demanda foi levada ao novo chefe da saúde em reunião virtual, na tarde desta quarta-feira (29), com os demais governadores do Nordeste.

De acordo com Camilo, uma das maiores preocupações é a necessidade do uso de respiradores, já que muitos pacientes já chegam às unidades de saúde em estágio avançado da infecção, necessitando do auxílio do equipamento para a respiração mecânica.

“A nossa luta tem sido em ampliar a rede de saúde e abrir os leitos, já que muitos pacientes têm chegado em estado avançado e necessitam de UTI, principalmente com respirador. Essa questão dos respiradores têm sido a maior angustia dos governadores. Fizemos uma compra grande de respiradores de fora do Brasil (700 unidades) e infelizmente ainda não conseguimos trazer nenhum. Estamos dependendo muito desse apoio por parte do ministério”, disse Camilo.

A reunião por videoconferência, que teve a participação do corpo técnico do ministério e de secretários estaduais de Saúde, ocorreu por cerca de 1h30min. A Teich, o governador do Ceará citou a abertura de 398 leitos de UTI e cerca de 600 de enfermaria, incluindo a aquisição de dois hospitais particulares – Leonardo da Vinci e Batista – exclusivos para o tratamento de pacientes com Covid-19.

De acordo com o Governo do Estado, o ministro Nelson Teich garantiu, ao fim da reunião, que o corpo técnico do Ministério da Saúde vai ficar em contato com os secretários de saúde dos estados para avaliar a demanda individual.

“Agradeço ao apoio do ministério e reitero a importância de estarmos sempre unidos, dialogando, com o único objetivo de proteger a população”, disse Camilo Santana.