O governador Camilo Santana (PT) nomeou Lia Ferreira Gomes, que é irmã dos ex-governadores Ciro e Cid Gomes (PDT), para o cargo de secretária executiva de cidadania e direitos humanos da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos. É um posto do segundo escalão.

Lia chegou a fazer campanha para uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará, na disputa do ano passado, mas teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral por não realizar o recadastramento da biometria a tempo do período estabelecido. O berço eleitoral de Sobral acabou sendo transferido para a candidatura do então presidente da Assembleia, deputado estadual Zezinho Albuquerque (PDT).

Na época, o relator do caso, juiz Alcides Saldanha Lima, argumentou que "em razão do cancelamento válido da inscrição eleitoral, não há como acolher o argumento de que a inscrição eleitoral estaria ativa por constar seu número na certidão de filiação partidária e na certidão circunstanciada de quitação eleitoral".

A informação foi publicada no Diário Oficial da última quinta-feira (28), que trouxe ainda a nomeação do Policial Civil Maiquel Anderson Cavalcante Mendes para o posto de secretário executivo de planejamento e gestão interna da administração penitenciária. O Policial atua no Distrito Federal e está lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.