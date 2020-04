Camilo classifica como inaceitáveis e repugnantes atos em favor da ditadura e contra o isolamento

O governador Camilo Santana reprovou os atos realizados pelo País que pediram o fim do isolamento social e fizeram menção à ditadura militar, incluindo uma carreata realizada em Fortaleza. A declaração foi publicada na tarde deste domingo (19) em suas redes sociais.

"Inaceitáveis e repugnantes atos que façam apologia à ditadura e que promovam o desrespeito às instituições democráticas, como vimos hoje pelo País. O Brasil não se curvará jamais a esse tipo de ameaça", escreveu.

Carreata e prisões

Três pessoas foram detidas durante uma carreata realizada no Centro da capital cearense. Segundo a polícia, entre os detidos está uma mulher apontada como organizadora da carreata. Ela e outros dois homens de 26 e 67 anos foram levadas para realização de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), no plantão do 2º Distrito Policial (Aldeota).



A concentração iniciou na Avenida Aguanambi, por volta das 10h, próximo ao viaduto e seguiu até a 10ª Região Militar. Segundo um morador do entorno do quartel, havia mais de 300 pessoas aglomeradas e as vias que davam acesso ao local foram bloqueadas. Alguns participantes do movimento também estederam uma faixa com os dizeres "Presidente, decrete AI5 já".