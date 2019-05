Câmara: Oposição obstrui votação de MP que reduz número de ministérios; acompanhe

O Plenário da Câmara dos Deputados iniciou, no final desta tarde, uma nova sessão extraordinária para votar a MP 870/19, que diminuiu de 29 para 22 o número de ministérios e alterou competências. A MP foi o primeiro ato do governo Bolsonaro.

A sessão anterior foi encerrada após obstrução de partidos contrários a um pedido do governo para que as votações sejam todas nominais. O pedido tem a intenção de revelar os votos dos deputados sobre pontos polêmicos, como a retirada do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça, que retornou para o Ministério da Economia após aprovação na comissão mista.

A nova sessão começa com movimentos de obstrução da oposição, que pediu a leitura da ata e novo painel. Por enquanto, não há quórum para abrir a Ordem do Dia.