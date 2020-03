Câmara Municipal de Fortaleza destina R$ 7 milhões para tratamento de pacientes com coronavírus

Os vereadores de Fortaleza se reuniram na tarde desta quinta-feira (26), por meio de videoconferência, para discutir uma série de pautas relacionadas à pandemia do novo coronavírus na Capital. Entre as ações em discussão, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique (PDT), informou a destinação de R$ 7 milhões para o enfrentamento à Covid-19 na Capital.

Os recursos devem ser utilizados para a compra de respiradores mecânicos, medicamentos e insumos usados no tratamento da doença.

Segundo a assessoria da Casa, o valor é resultado da economia feita pela atual gestão do Legislativo Municipal durante o ano de 2019 e deve ser repassado à Prefeitura de Fortaleza para auxiliar nas ações contra o novo coronavírus.

Discussões

A reunião substituiu a sessão ordinária que seria realizada nesta quinta. A videoconferência entre os parlamentares durou pouco mais de quatro horas e meia. Participaram da reunião virtual, 26 dos 43 vereadores. Durante o encontro, eles definiram como devem ocorrer deliberações em caso de necessidade.

O presidente da Casa terá a prerrogativa de convocar sessões extraordinárias, que devem ser realizada de maneira remota. A convocação deve ocorrer apenas quando houver a necessidade de votar projetos que tratem do combate ao avanço do novo coronavírus em Fortaleza.

Também foram apresentadas as ações da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Coronavírus, criada para acompanhar as ações implementadas na cidade. A Frente deve encaminhar demandas ao Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, vinculado a Prefeitura de Fortaleza.

Oposição

A bancada petista na Câmara Municipal também apresentou medidas como sugestões para serem adotadas pela Prefeitura de Fortaleza. Entre as iniciativas, a destinação de todas as emendas parlamentares de vereadores no orçamento de 2020 (R$ 38 milhões) e os recursos previstos para publicidade e eventos da Prefeitura (R$ 86,9 milhões) sejam destinados ao enfrentamento da doença.

Além disso, os vereadores Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e Ronivaldo Maia também sugerem o adiamento do recolhimento de impostos municipais de microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e autônomos.