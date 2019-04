Câmara aguarda conclusão de estudo sobre mudança de prédio para o Centro de Fortaleza

A Câmara Municipal e a Prefeitura de Fortaleza estão realizando um estudo de viabilidade para bater o martelo em relação à transferência ou não da sede do Legislativo Municipal para o Centro da Cidade. Atualmente, a Casa Legislativa funciona na Rua Thompson Bulcão, 830, no bairro Patriolino Ribeiro.

A negociação envolve também o governo do Estado, tendo em vista que o local seria o antigo Lord Hotel, prédio de propriedade do Executivo estadual. O estudo deve durar entre 30 e 60 dias e tem o objetivo de analisar a estrutura do edifício e todo o entorno do equipamento com as adaptações necessárias para a instalação da Câmara e o fluxo de pessoas.

De acordo com os defensores da tese de mudança do equipamento, a instalação da sede da Câmara no Centro da cidade ajudará na revitalização do bairro, facilitará o acesso da população ao local e também proporcionará uma reorganização da estrutura do prédio. Na época em que o então presidente da Casa, Salmito Filho (PDT), propôs a mudança, havia um projeto de ampliação da rua Thompson Bulcão, o que de certo mode prejudicaria o espaço de estacionamento do prédio atual.

O maior problema, segundo o prefeito Roberto Cláudio, é em relação aos estacionamentos para vereadores, servidores e público em geral. Segundo o gestor, há um terreno por trás do edifício que resolveria uma parte do problema, mas o estudo em andamento dará uma dimensão exata do que seria preciso para que o passo posterior seja dado: a decisão política de transferir as atividades legislativas.

Recentemente, em encontro com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Capital, o presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT), chegou a dizer que havia tratativas no sentido de transferir a Câmara para o Centro.

Em contato com o Diário do Nordeste, o presidente não deu detalhes sobre as propostas, mas disse que aguarda uma posição do governo do Estado. Para evitar qualquer especulação em torno da mudança ou não do equipamento público, ele prefere não se posicionar sobre o assunto. O vereador também aguarda a conclusão do estudo de viabilidade para anunciar a possibilidade de transferência do prédio do Legislativo Municipal para o Centro de Fortaleza.

Endereços

Caso a mudança seja efetivada, será pelo menos o quarto prédio que o Poder Legislativo Municipal ocupa nas últimas décadas. As mudanças mais recentes foram em 1971 e 2004. A Casa atuava no Centro, na Rua Barão do Rio Branco esquina com Dr. José Moreira, próximo à Santa Casa, quando foi transferida, em março de 1971, para a Rua Antonele Bezerra, 280, no bairro Meireles.

O prédio foi inaugurado na gestão do prefeito José Walter Cavalcante, quando o presidente da Mesa Diretora era o vereador Agostinho Moreira e Silva (PDT). Lá, o Legislativo de Fortaleza passou 33 anos. Em 2004, na gestão do prefeito Juraci Magalhães, quando Carlos Mesquita (PMDB) presidia a Casa, os parlamentares começaram a trabalhar na atual sede, que fica na Rua Thompson Bulcão, 830, no bairro Patriolino Ribeiro.

A volta do Legislativo ao centro histórico de Fortaleza é um projeto da gestão do ex-presidente da Casa, Salmito Filho (PDT), hoje, deputado estadual. Ainda em 2005, a Mesa Diretora da Casa chegou a deliberar sobre o assunto, mas o projeto não avançou.