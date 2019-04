Cadastro biométrico obrigatório é realizado em oito municípios do Ceará

Começa nesta quinta-feira (25) a campanha de revisão eleitoral para o cadastro biométrico em mais oito cidades do Ceará. O Tribunal Regional Eleitoral inicia o processo de revisão biométrica nas cidades de Reriutaba, Graça, Pacujá e Mucambo, na 79ª Zona Eleitoral, Ipu e Pires Ferreira, da 21ª Zona e Ipueiras e Poranga, que fazem parte da 40ª Zona.

Nesta quinta-feira (25), o vice-presidente e corregedor do TRE-CE, desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, fez o lançamento oficial da revisão em Reriutaba, em audiência pública de instalação da biometria.

No evento, a coordenadora de administração do cadastro eleitoral, Lorena Belo, apresentou detalhes do Projeto Biometria e esclareceu as dúvidas acerca do procedimento, sempre alertando a população para os prazos e as consequências do não comparecimento à revisão.

"O eleitor fica impedido de votar nas próximas eleições; requerer ou renovar passaporte; receber salário ou benefícios sociais de entidades públicas ou assistidas pelo governo; solicitar empréstimos em qualquer banco ou estabelecimento de crédito subsidiado pelo governo; inscrever-se em concurso público ou tomar posse em cargo público; renovar matrícula em instituição pública de ensino, dentre outras", frisou.

O objetivo da solenidade é relembrar a população sobre a importância da identificação biométrica e os prazos de realização da campanha revisional.

Os eleitores desses municípios devem observar os prazos abaixo para a realização da biometria:

Reriutaba, Graça e Pacujá – 25/4 a 30/8;

Mucambo – 6/5 a 12/7;

Ipu e Pires Ferreira – 26/4 a 30/8;

Ipueiras – 26/4 a 27/9;

Poranga - 3/5 a 27/9.

Revisão biométrica

No processo de revisão biométrica, os eleitores são obrigados a fazer o recadastramento através da coleta de dados biométricos. Se perderem o prazo, terão o título cancelado e ficam impedidos de tirar passaporte, fazer matrícula em instituições de ensino superior, pedir empréstimos em bancos públicos e podem ainda ter implicações no CPF.

Os eleitores precisam levar um documento de identificação oficial com foto e o comprovante de residência atualizado.

O TRE-CE esclarece aos eleitores que o atendimento pode ser agendado, através do telefone 148 ou aqui na página do tribunal.

Meta do TRE

A meta do TRE-CE é recadastrar 100% do eleitorado do Estado do Ceará para as eleições de 2020. Dos 184 municípios cearenses, 55 devem concluir os trabalhos este ano, incluindo Fortaleza. Ou seja, o eleitor terá que comparecer aos cartórios eleitorais e postos de atendimento. Quem não atender ao chamado da Justiça Eleitoral, terá o título cancelado.