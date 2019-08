Bolsonaro volta a se reunir com procurador Lauro Cardoso, cotado para PGR

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou a se reunir nesta segunda-feira, 19, com o procurador regional da República da 1ª Região Lauro Cardoso, nome cotado para a sucessão de Raquel Dodge na Procuradoria Regional da República (PGR). O encontro acontece neste momento no Palácio do Planalto.

Cardoso era um dos candidatos à lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) para novo Procurador Geral da República, mas ficou fora da composição final, formada por Mario Bonsaglia, Luiza Cristina Frischeisen e Blal Dalloul.

Em maio, Cardoso assinou um compromisso de respeitar o resultado da lista tríplice. "Assumimos publicamente e perante o Colégio de Procuradores da República o compromisso de respeitar o resultado da eleição que definir a lista tríplice a ser encaminhada ao Presidente da República com vistas a que somente aceite a indicação presidencial para o cargo quem nela figurar", diz trecho do documento assinado por ele e outros candidatos.

No início do mês, a deputada Bia Kicis (PSL-DF), contou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o presidente Jair Bolsonaro disse que "gostou" de Cardoso. Em entrevista ao Broadcast, o ministro da Secretaria-geral, Jorge Oliveira, que tem auxiliado Bolsonaro na escolha, não descartou a possibilidade de Cardoso ser indicado por Bolsonaro, mesmo não sendo subprocurador.