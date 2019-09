Bolsonaro passará por nova cirurgia no próximo domingo

Jair Bolsonaro será submetido a uma nova cirurgia, de médio porte, no próximo domingo (8), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O procedimento foi confirmado pelo médico Antônio Luiz Macedo, que operou o presidente em 2018, após ser esfaqueado quando participava de evento da campanha eleitoral em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Em publicação no Instagram, o presidente sinalizou que vai precisar de aproximadamente 10 dias para se recuperar da cirurgia. "Agora em São Paulo com os Drs. Macedo e Leandro - Pelo que tudo indica 'curtirei' uns 10 dias de férias com eles brevemente".





Bolsonaro deverá passar por cirurgia por causa de uma hérnia no local da operação anterior. "A cirurgia da facada, abrimos três vezes no mesmo lugar. Enfraqueceu", explicou o cirugião Antônio Luiz Macedo em entrevista ao G1.

O presidente viajou a São Paulo, neste domingo, para consulta médica, mas deixou a capital paulista sem falar com a imprensa.