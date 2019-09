Bolsonaro participa de reunião com países amazônicos por videoconferência

Por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro participa nesta sexta-feira, 6, da reunião entre chefes de estado dos países amazônicos, que ocorre na cidade de Letícia, na Colômbia. Bolsonaro desistiu de ir pessoalmente ao encontro por orientação médica. Ele será submetido a uma cirurgia no próximo domingo (8) para correção de hérnia incisional.

Segundo a assessoria da Presidência da República, participam da conversa os presidentes da Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. A Guiana e o Suriname enviaram os respectivos vice-presidentes como representantes.

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está em Letícia para acompanhar a adoção do chamado "Pacto de Letícia pela Amazônica" entre os países que possuem parte da floresta amazônica em seu território. Os participantes devem falar com a imprensa e, depois, irão pra um almoço oferecido pelo presidente da Colômbia, Iván Duque.

O anúncio do encontro foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro durante passagem do presidente chileno, Sebástian Piñera, ao Brasil. A ideia, de acordo com ele, é discutir uma "política única" sobre a preservação do meio ambiente e regras para exploração na região.