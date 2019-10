Bolsonaro nomeia conselheiros do CNJ e Conselho Nacional do Ministério Público

O presidente Jair Bolsonaro reconduziu André Luis Guimarães Godinho ao cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e nomeou Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e Ivana Farina Navarrete Pena para outras duas vagas de conselheiro do colegiado. As nomeações estão publicadas em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 3.

A mesma edição traz ainda a recondução de dois conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Sebastião Vieira Caixeta e Silvio Roberto Oliveira de Amorim, e a nomeação de outros dois novos conselheiros, Oswaldo D'Albuquerque Lima Neto e Rinaldo Reis Lima.