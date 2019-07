Bolsonaro no Nordeste: 39% avaliam o governo 'ruim' e 68% acham que ele 'respeita mais os ricos'

A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) na região Nordeste continua alta, após seis meses de governo. De acordo com pesquisa Datafolha divulgada, nesta segunda-feira (8), 39% dos entrevistados considera o governo do militar ruim ou péssimo e 68% que Bolsonaro respeita mais os ricos.

Tradicional reduto eleitoral do PT, o Nordeste é a região do País, onde Bolsonaro enfrente, desde as eleições de 2018, resistência. No segundo turno da disputa eleitoral, o então candidato do PSL obteve apenas 30,3% dos votos válidos entre os nordestinos, enquanto o seu adversário, Fernando Haddad, da sigla petista, registrou 69,7% dos votos.

Perfil

A preferência partidária dos entrevistados do Nordeste é pelo Partido dos Trabalhadores. A pesquisa mostra que 20% dos nordestinos optam pela legenda petista, enquanto que apenas 2% preferem o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro.

A maioria dos entrevistados ouvidos no Nordeste cursaram apenas o Ensino Médio: 44% e a principal ocupação deles é ser freelance ou fazer bico. A pesquisa aponta que 17% têm essa atividade como função. Além disso, a maior parte dos entrevistados - 58% - ganham até dois salários mínimos.

Governo

Sobre a avaliação do governo Bolsonaro, 39% dos nordestinos consideram ruim ou péssimo e 68% acham que o presidente da República fez menos pelo país do que eles esperavam.

Entre os entrevistados do Nordeste, 68% também acha que o presidente respeita mais os ricos e que trabalha pouco. Por outro lado, a maioria (55%) avaliam Bolsonaro como uma pessoa muito inteligente e sincero.

Apesar da rejeição, metade dos entrevistados do Nordeste acreditam que o presidente Jair Bolsonaro é de que ele fará um governo ótimo ou bom daqui para frente.