Bolsonaro encontra aliados para informar saída do PSL

O presidente Jair Bolsonaro marcou uma reunião na tarde desta terça-feira (12) com o grupo de deputados bolsonaristas do PSL para informar que decidiu deixar a sigla, segundo o jornal Folha de S.Paulo. Desde o mês passado, se aguarda que essa decisão se torne oficial.

No encontro, que será realizado no Palácio do Planalto, ele deve comunicar que pretende ficar, pelo menos no curto prazo, sem partido, informa a publicação.

A equipe jurídica do presidente ainda não definiu se o melhor caminho é se filiar a uma sigla já existente ou iniciar a coleta de assinaturas para a criação de uma nova legenda, segundo a Folha.

A decisão passa pela definição de um caminho jurídico para que o grupo bolsonarista deixe o PSL sem perder o mandato parlamentar, destaca o jornal paulista.

Racha

O PSL rachou em duas alas após divergências entre o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, e o grupo liderado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. No fim do ano passado, o presidente falou até em criar o Partido da Defesa Nacional.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige a coleta de 500 mil assinaturas para a criação de uma legenda. A ideia do presidente é colocar seus militantes de redes sociais - mesma rede que o ajudou na eleição de 2018 - para coletar os apoiamentos.

No começo de novembro, Bolsonaro estimou em 80% a chance de deixar o PSL.