Bolsonaro é incluído na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time

A revista norte-americana Time incluiu o presidente Jair Bolsonaro entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2019. A lista foi divulgada nesta quarta-feira (17).

No texto sobre a escolha, Bolsonaro é apresentado como "um personagem complexo". "Ele representa uma forte quebra de uma década de corrupção de alto nível, e a melhor chance do Brasil em uma geração para realizar reformas econômicas que podem domar o aumento do déficit [fiscal]", aponta a revista.

"O ex-militar também é garoto propaganda da masculinidade tóxica e [representa] uma intenção homofóbica e ultraconservadora de travar uma guerra cultural e, talvez, reverter o avanço do Brasil no combate às mudanças climáticas", pondera o texto.

Entre os políticos, a lista da Time inclui ao todo 26 nomes, como o do líder opositor venezuelano Juan Guaidó, a deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez e a premiê da Nova Zelândia Jacinda Ardern.

O presidente dos EUA Donald Trump, o papa Francisco, o premiê israelense Binyamin Netanyahu e o ministro italiano Matteo Salvini também foram incluídos na relação de 2019.

A então presidente Dilma Rousseff foi incluída nas listas da Time de 2011 e 2012, seus primeiros anos de mandato. O ex-presidente Lula esteve entre os eleitos em 2004, e 2010.