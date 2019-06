Bolsonaro deixa Alvorada e vai a prédio médico do Planalto

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou o Palácio da Alvorada nesta manhã e se dirigiu ao prédio médico na área do Palácio do Planalto, onde foi nesta manhã para fazer exames antes de embarcar para o Japão, na terça-feira (25) para participar da reunião do G-20. Não há informações sobre a visita.

Na saída do Alvorada, Bolsonaro parou para tirar fotos com veteranos das Forças Armadas, que o aguardavam. Bem-humorado, Bolsonaro brincou com os veteranos antes de voltar ao carro.

Na quarta-feira (19), em São Paulo, durante cerimônia de assinatura de termo de compromisso entre a Caixa Econômica Federal e o Comitê Paralímpico Brasileiro, para a inclusão social de pessoas com deficiência por meio de atividades esportivas, Bolsonaro 'desafiou' o governador do Estado João Doria a fazer flexões juntamente com alunos do curso de Educação Física da Polícia Militar paulista.