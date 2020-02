Bolsonaro confirma mudanças ministeriais; general assume Casa Civil

O presidente Jair Bolsonaro confirmou que Onyx Lorenzoni vai deixar a Casa Civil e assumir o Ministério da Cidadania no lugar de Osmar Terra, enquanto o general Braga Netto, que foi responsável pela intervenção federal na Segurança Pública no Rio de Janeiro no Governo Michel Temer, será o novo ministro da Casa Civil.

>Saída de Onyx da Casa Civil fortalece núcleo militar do Governo

"Agradeço ao ministro Osmar Terra pelo trabalho e dedicação ao Brasil e que terá continuidade na Câmara dos Deputado", tuitou o presidente.

Com a ida do general Braga Netto para a Casa Civil, será o terceiro ministro militar no Palácio do Planalto.

A transferência de Onyx para a Cidadania já vinha sendo estudada pelo presidente, que mostrava descontentamento com o ministro, mas ele só bateu o martelo nesta quarta-feira. A nova mexida no primeiro escalão foi praticamente sacramentada seis dias depois de Bolsonaro entregar o Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pelo Minha Casa Minha Vida, para Rogério Marinho, até então secretário especial da Previdência, e desalojar Gustavo Canuto.

O convite a Braga Netto para a Casa Civil foi feito há dias e reiterado nesta quarta. A informação "vazou", porém, antes mesmo das conversas reservadas que Bolsonaro teve com Onyx e com Terra separadamente. O ministro da Cidadania chegou a almoçar com Bolsonaro, atletas e artistas. Depois disso, cumpriu agenda com a primeira-dama, Michelle, na Embaixada de Israel, em Brasília.

No fim da tarde, Onyx apareceu sorridente ao lado de Bolsonaro, em cerimônia no Planalto, mas manteve o silêncio. À noite, ao chegar ao Alvorada, Bolsonaro não parou para falar com os jornalistas, mas cumprimentou eleitores. Questionado sobre as mudanças na Casa Civil, foi lacônico: "está tudo bem no governo".