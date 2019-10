Bolsonaro admite erro em vídeo com hienas, pede desculpas e promete retratação

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) admitiu que errou e se desculpou nesta terça-feira (29) pelo vídeo com hienas e leões publicado em uma rede social na véspera. O conteúdo foi apagado pouco tempo depois, após repercussão negativa.

No vídeo publicado nesta segunda-feira (28), Bolsonaro se compara a um leão acossado por hienas que o atacam. Uma delas representa o STF (Supremo Tribunal Federal).

Outras hienas representam a imprensa, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), a ONU (Organização das Nações Unidas), partidos de oposição (como PT e PC do B) e o seu próprio partido, o PSL.

"Me desculpo publicamente ao STF, a quem por ventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim, corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação", disse Bolsonaro ao jornal O Estado de S. Paulo durante viagem à Arábia Saudita.

O vídeo provocou reação no STF. O ministro Celso de Mello, decano da corte, disse que a postagem evidencia que "o atrevimento presidencial parece não encontrar limites".

Segundo Bolsonaro, ninguém percebeu alguns símbolos que apareciam "por frações de segundos" no vídeo. "Depois, percebemos que estávamos sendo injustos, retiramos e falei que o foco são as nossas viagens", disse ao jornal O Estado de S. Paulo.

O presidente não respondeu se o vereador Carlos Bolsonaro (PSC), seu filho, foi o responsável pela publicação do vídeo. O tuíte veio depois de postagens com teor semelhante feitas por Carlos, que já admitiu em outra ocasião publicar nas redes do presidente.

Bolsonaro afirmou que não se pode culpar Carlos, que mais pessoas têm a senha das suas redes e que a responsabilidade era dele. O presidente disse ainda que orientou sua equipe a evitar esse tipo de conteúdo.

Bolsonaro postou o vídeo em meio às vitórias da esquerda e manifestações de rua em países da América Latina. "Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Equador... Mais que a vida, a nossa liberdade. Brasil acima de tudo! Deus acima de todos!", escreveu o presidente.

O vídeo termina com a chegada de outro leão, "conservador patriota", e com um apelo: "Vamos apoiar o nosso presidente até o fim e não atacá-lo". "Já tem a oposição pra fazer isso!", dizia o letreiro.

Na montagem publicada, além da Folha de S.Paulo, são identificados como hienas veículos como a TV Globo, a revista Veja, o jornal O Estado de S. Paulo e a rádio Jovem Pan.

A publicação causou mal-estar entre ministros do Supremo. Nos bastidores, alguns ministros classificaram a publicação como infantil e, com ironia, disseram que o governo precisa chegar à vida adulta.

No Supremo e no Congresso, a avaliação é a de que, mesmo que tenha sido Carlos o autor da postagem, o presidente precisa pôr um freio no filho.

Também houve resposta dentro do partido de Bolsonaro, o PSL, que está rachado entre congressistas que apoiam o presidente e outros que o veem com ressalvas.

No Twitter, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), ex-líder do governo no Congresso, reagiu ao vídeo afirmando que "Deus limitou só a inteligência". "A burrice é ilimitada."

"Quando um político (ou uma família de políticos) posta um vídeo comparando o PSL -maior partido da base e que mais ajudou o governo- a uma hiena, significa dizer que ele está dispensando os votos e ajuda do partido?", escreveu ela.

Quem são as hienas no vídeo

Supremo Tribunal Federal

Bolsonaro já criticou a corte em junho, quando disse que o STF "cometeu um equívoco" ao decidir pela criminalização da homofobia e "legislava" no lugar do Congresso. Além disso, se manifestou favorável à prisão de condenados logo após a 2ª instância, tema que a corte analisa e deve proibir

Imprensa

Alvo constante de ataques do presidente desde o início do mandato. No caso mais recente, Bolsonaro afirmou que a Folha desceu "às profundezas do esgoto" após publicação de reportagem sobre suspeita de caixa dois em campanha. Em setembro, declarou que "parte da grande imprensa" é inimiga dele

PSL

Bolsonaro deflagrou uma guerra interna em seu próprio partido ao dizer que o presidente da sigla, Luciano Bivar, está "queimado pra caramba". Ele atuou para emplacar seu filho Eduardo como líder do partido na Câmara e ameaça deixar o PSL