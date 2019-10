Bancada federal do Ceará se solidariza pela tragédia em Fortaleza

A bancada federal do Ceará recebeu com pesar a notícia do desabamento de um prédio residencial em Fortaleza. Pelas redes sociais, alguns parlamentares postaram notas de pesar e de solidariedade pelas vítimas da tragédia.

"Minha solidariedade às famílias que viviam no prédio que desabou nesta manhã em Fortaleza. Vamos acompanhar junto à prefeitura o trabalho dos bombeiros e forças da defesa civil que atuam no local. Nossos corações e orações para as vítimas", escreveu o coordenador da bancada cearense, deputado Domingos Neto (PSD).

Logo depois de receber a notícia da tragédia, o deputado André Figueiredo (PDT), discursou na tribuna no Plenário da Câmara dos Deputados. "Queria manifestar a minha solidariedade a todos que infelizmente estão envolvidos na tragédia em Fortaleza, já temos noticia de uma pessoa morta, dois feridos e de 10 a 15 desaparecidos, nossas orações e que tudo ocorra bem", disse.

Para o deputado Roberto Pessoa (PSDB) faltou mais rigidez na fiscalização de obras no Ceará. O parlamentar ainda relembrou de outra tragédia parecida que ocorreu não tem nem cinco meses no bairro do Maraponga.

“Além de sensibilizados pela dor e pelo susto, precisamos cobrar das autoridades e dos órgãos fiscalizadores, um olhar mais rígido das obras e das edificações da nossa capital e do nosso Ceará como um todo."

Capitão Wagner (PROS) está acompanhando de perto a operação de resgate no local do desabamento. "O cenário é de guerra, tristeza e incerteza, há toda assistência necessária das instituições que podem ajudar e a expectativa é que mais vitimas possam ser resgatadas e que nehum óbito venha a ser confirmado", disse em um vídeo publicado.

O senador Cid Gomes (PDT) lamentou a tragédia e ressaltou a imensa rede de solidariedade que se formou na operação de resgate.

"É uma tragédia que chocou a todos nós, mas que vem contando com uma imensa rede de solidariedade por parte do Governo do Estado e da prefeitura de Fortaleza", declarou.

Para o senador Eduardo Girão (PODE) o momento agora é oração pelas famílias das vítimas. "Nos solidarizamos com todos eles neste momento de dor. Oramos para que Deus os conforte e encontrem consolo", disse.

O senador Tasso Jereissati (PSDB) também se pronunciou em relação a tragédia por meio de uma rede social.

"Nossa solidariedade às famílias atingidas pela tragédia do desabamento do prédio em Fortaleza", declarou.

Veja outras declarações dos parlamentares:

"A notícia do desabamento de um prédio residencial em Fortaleza nos deixa tristes e chocados com tão grande tragédia. Às famílias, toda nossa solidariedade."

- Genecias Noronha (SD)

"Uma fatalidade que me deixa consternado pelas perdas humanas e danos irreparáveis na vida de tantos conterrâneos. Vamos rezar para que o resgate consiga encontrar todos com vida."

- Leônidas Cristino (PDT)

"Estamos em oração pelas famílias que sofreram perdas. É necessário que essa tragédia seja apurada e fiscalizada de uma forma firme pelo poder público e órgãos de fiscalização".

- Eduardo Bismarck (PDT)

“A notícia do desabamento do prédio residencial em Fortaleza na manhã desta terça-feira chocou a todos nós cearenses. Nesse momento de dor peço que possamos no unir em oração pelas vítimas e por suas famílias. Que Deus possa guiar o trabalho das equipes de resgate. Força!”

- Moses Rodrigues (MDB)

"Faz-se urgente a compreensão do que levou a essa situação, pois já é a segunda vez, no mesmo ano, que Fortaleza é surpreendida com esse tipo de desabamento gravíssimo."

- Célio Studart (PV)