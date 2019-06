Bancada federal cearense discutirá pontos polêmicos da reforma da Previdência com governador

Coordenador da bancada cearense, o deputado Domingos Neto (PSD), disse, nesta sexta-feira (7), que o governador Camilo Santana (PT), vai se reunir com os parlamentares federais do Estado, para tratar da reforma da Previdência.

Camilo assinou uma carta junto com governadores do Nordeste em apoio à inclusão de Estados e municípios na proposta previdenciária, mas com críticas a pontos como a desconstitucionalização das regras de aposentadoria e o sistema de capitalização.

No momento, o ponto que tem gerado mais polêmica, porém, é a inclusão ou não de servidores estaduais e municipais na reforma. De um lado, governadores fazem campanha para que eles sejam mantidos na proposta. Do outro, parlamentares querem a retirada, porque temem o desgaste político nas suas bases eleitorais ao aprovar uma medida considerada impopular.

Domingos Neto reforça que essa questão tem sido um complicador, mas avalia que a retirada de estados e municípios da reforma poderá facilitar a sua aprovação.

"Entre ter governos estaduais e municípios na reforma nacional e aprovar a reforma, o Congresso vai privilegiar a sua aprovação. Com essa manifestação, os governadores vão ter que reunir as suas bancadas, para tentar fazer essa sensibilização. Eles têm uma força de poder construir um convencimento", disse durante encontro estadual do PSD, em Fortaleza.

Segundo Domingos Neto, o governador Camilo Santana vai se reunir na próxima terça-feira (11) com a bancada federal do Ceará. No mesmo dia, está marcado, em Brasília, o Fórum de Governadores, para debater a reforma da Previdência.