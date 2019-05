Atuação de assessor do prefeito volta a gerar polêmica entre vereadores

Os vereadores de Fortaleza debateram nesta quarta-feira (8) em plenário um tema que tem causado polêmica na Casa nos últimos dias. Os parlamentares estão demonstrando desconforto com a atuação de um dos assessores do prefeito Roberto Cláudio, que estaria "invadindo" bases eleitorais dos atuais vereadores, visando uma eventual candidatura em 2020.

Segundo os parlamentares, Lúcio Bruno, que é coordenador especial de Articulação Política da Prefeitura, tem atuado nos bastidores, promovendo ações em bairros da Capital, com o objetivo de viabilizar sua candidatura e com isso entrado em áreas de atuação de parlamentares da base do prefeito Roberto Cláudio.

Na sessão desta quarta-feira (8), o assunto voltou a ser tema de debate entre os vereadores.

O vereador Márcio Martins (PROS) criticou a realização de torneio de futebol na periferia tendo a taça com o nome do assessor. O parlamentar afirmou que irá entrar com uma representação no Ministério Público (MP) por suposta campanha eleitoral antecipada.

Sargento Reginauro (sem partido) acompanhou Márcio Martins. "O que estamos questionando é do ponto da administração pública. Queremos saber se houve uso da máquina pública", afirmou.

Defesa

Membros da base aliada, entretanto, reagiram em defesa da gestão. O vereador Márcio Cruz (PSD) saiu em defesa do assessor de Roberto Cláudio. "Ele foi convidado e que se surpreendeu com a homenagem. E isso pode acontecer com qualquer político", afirmou, em referência a um torneio de futebol cuja taça teve o nome de Lúcio Bruno. Carlos Mesquita (PROS) afirmou ainda que foi uma liderança local que homenageou Lúcio Bruno, sem consentimento dele.

Adail Júnior (PDT) lembrou também que Lúcio Bruno tem acompanhado a trajetória política do prefeito e apoiou a filiação do assessor ao PDT.

No último domingo (5), o Diário do Nordeste publicou reportagem sobre o trabalho de articulação que o PDT, partido do prefeito Roberto Cláudio, tem feito para preparar a chegada o ano eleitoral e a sucessão na Prefeitura e também a formação das chapas para a eleição proporcional na Câmara Municipal de Fortaleza no próximo ano.