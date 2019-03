Atos por Marielle e pró-animais geram polêmica na Câmara dos Deputados

Dois atos que ocorreram simultaneamente no Salão Verde da Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira, (14), geraram polêmica entre os parlamentares.

De um lado, deputados federais se manifestavam em memória da ex-vereadora Marielle Franco, assassinada há exatamente um ano no Rio de Janeiro. "Quem mandou matar Marielle?", repetiam, em coro, as dezenas de pessoas no ato.

Do outro, um grupo de deputados comemorava o dia nacional dos animais, celebrado nesta quinta-feira (14). Pelo menos oito deputados se posicionaram com caixas de som que emitiam latidos. O barulho, segundo a Folha de S. Paulo, teria atrapalhado o ato que relembrava um ano do crime contra Marielle.

“Uma provocação inútil, que mostra que eles não estão aguentando as investigações chegarem perto deles e as milícias próximas ao partido dele”, afirmou o deputado federal Ivan Valente (Psol-SP) à Folha.

Entre o grupo de deputados, o cearense Célio Studart (PV), que milita pela causa animal, argumentou, através da assessoria de imprensa, que não houve a intenção de polemizar ou atrapalhar a manifestação a favor da ex-parlamentar.

"O deputado Célio Studart (PV-CE) esclarece que foi convidado pelo gabinete do deputado Fred Costa (Patriota-MG) para participar de ato alusivo à passagem do Dia Nacional dos Animais, celebrado hoje, 14 de março. Não houve, em hipótese alguma, intenção de atrapalhar o ato em homenagem à memória de Marielle Franco. O Salão Verde da Câmara dos Deputados é usado com frequência para receber atos políticos de naturezas diversas, que inclusive podem ser realizados simultaneamente, como coincidentemente ocorreu hoje", diz a nota.

Ainda de acordo com a assessoria, o deputado esteve presente como deputado federal, ativista e defensor da causa animal ao longo de toda a sua trajetória política. "Neste começo de mandato, inclusive, já apresentou mais de dez projetos de lei nesta área, como o que estabelece cadeia para quem maltratar animais, um dos temas abordados no ato.

O deputado tem profundo respeito pela memória de Marielle, cobra a identificação dos mandantes do assassinato e faz coro ao pedido de justiça e de punição exemplar dos envolvidos", conclui a nota.

Participação

Participaram do ato pelo dia nacional dos animais os deputados Celso Sabino (PSDB-PA), Vavá Martins (PSB-PA), Célio Studart (PV-CE), Léo Moraes (Pode-RJ), Marreca Filho (Patri-MA), Charlles Evangelista (PSL-MG), Daniel Silveira (PSL-RJ) e Guiga Peixoto (PSL-SP). Dois deputados estaduais do Pará, Igor Normando (PHS) e Luth Rebelo (PSDB), também estavam presentes.