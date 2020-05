Ator Mario Frias é convidado oficialmente por Bolsonaro para assumir Secretaria Especial da Cultura

O ator Mario Frias é o principal cotado para substituir Regina Duarte no comando da Secretaria Especial da Cultura. O ator foi convidado oficialmente para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo informações do O Globo. Até o momento, não há informação se o ator aceitou o convite, mas Frias já havia declarado interesse em entrevista no começo do mês à CNN Brasil.

A atriz Regina Duarte deixou o cargo de secretária especial de Cultura no governo Bolsonaro na manhã desta quarta-feira (20). O anúncio foi feito pelo próprio presidente em uma rede social.

Segundo ele, Regina Duarte assumirá a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, instituição responsável pela preservação das produções audiovisuais brasileiras. O órgão é vinculado à Secretaria da Cultura.

Almoço no Planalto

O presidente encontrou Marios Frias nesta terça-feira (19) durante um almoço com empresários do mundo do futebol ocorrido no Planalto. Bolsonaro compartilhou nas redes sociais um vídeo em que o ator comenta sobre assumir o cargo antes ocupado por Regina.

O compromisso não estava previsto na agenda pública de Bolsonaro.