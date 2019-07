Ato de centrais sindicais contra Reforma da Previdência bloqueia trânsito na Rua Pedro Pereira

Um ato promovido por centrais sindicais contra a Reforma da Previdência bloqueia o trânsito na Rua Pedro Pereira, em frente à sede o INSS, no Centro de Fortaleza, na manhã desta sexta-feria (15). Os motoristas que passam pela via têm de dobrar na Rua Barão do Rio Branco.

As centrais sindicais criticam a aprovação da Reforma na Câmara, e reclamam da atuação de parte da bancada cearense, que foi favorável ao texto. Cerca de 100 pessoas participam do ato, segundo os organizadores, que recolhem assinaturas para enviar a Brasília contra as mudanças na Previdência. O ato teve início às 9h e se concentra em frente ao órgão, sem previsão de haver caminhada. No momento, membros das centrais sindicais discursam sobre aspectos da reforma e acontece a distribuição de panfletos para a população que passa pelo local.

A manifestação foi organizada por membros da Central Única dos Trabalhadores (Cut-Ce), da Central Sindical Popular Conlutas (CSP Conlutas), da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB). Além disso, conta com o apoio de membros de movimentos sociais de Fortaleza.

O texto-base da reforma da previdência foi aprovado na noite da última quarta-feira, 10, por 379 votos a 131, na Câmara dos Deputados.