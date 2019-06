Atendimento ao eleitor é suspenso temporariamente no Shopping Riomar Kennedy

Os serviços de atendimento ao eleitor no Shopping Riomar Kennedy está temporariamente suspenso. A interrupção nos serviços deve durar cerca de uma semana, enquanto o posto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é transferido para um outro local, ainda dentro do shopping.

Os eleitores que fariam o cadastro biométrico obrigatório ou outras solicitações, deve procurar um outro posto de atendimento durante o período. Em Fortaleza, são 13 pontos dedicados aos serviços no total.

Para realizar o cadastro biométrico, obrigatório para as eleições de 2020, é necessário levar o RG ou documento de identidade com foto e um comprovante de endereço. Mais informações podem ser conferidas no site do TRE ou por meio do número 148.

Confira a lista de postos de atendimento em Fortaleza

De segunda a sexta, das 10 às 19h, e aos sábados, das 10 às 17h:

Posto do Shopping Via Sul;

Posto do Shopping Parangaba;

Posto do Shopping Riomar Kennedy;

Posto do Shopping Benfica;

Posto do North Shopping Jóquei;

Posto do Shopping Riomar Fortaleza;

Posto do Shopping Iguatemi.

De segunda a sexta, das 8 às 17h: