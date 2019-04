Assembleia Legislativa lança enquete sobre liberação de bebidas nos estádios; saiba como votar

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) decidiu consultar a população cearense sobre a liberação de bebida nos estádios. Uma enquete foi lançada no site oficial da Casa. De acordo com o legislativo, o posicionamento dos cearenses vai se transformar em um relatório de consulta dos parlamentares antes da votação do Projeto de Lei do deputado Evandro Leitão (PDT).

O cearense vai responder à seguinte pergunta: “O projeto de lei 85/2019 propõe liberar e disciplinar o comércio e o consumo de bebidas de até 10% de teor alcoólico em estádios e arenas desportivas no estado do Ceará. Qual sua opinião sobre a matéria?”. Há três opções de resposta: "A favor", "Contra" ou "Não sei".

Na sequência, vai abrir uma janela para o cidadão preencher um cadastro com os campos obrigatórios: nome, número de CPF válido, data de nascimento, cidade e estado. Somente com todas as informações inseridas é que o voto será validado. De acordo com o presidente José Sarto (PDT), a enquete ficará no ar até a véspera da votação da matéria.

Projeto

O projeto autoriza o comércio e o consumo de bebida cujo teor alcoólico não seja superior a 10% em estádios e arenas desportivas no estado do Ceará. Segundo a matéria, a comercialização deverá ser feita por fornecedores devidamente cadastrados junto à administração do respectivo estádio ou arena desportiva. O assunto tem gerado polêmica nas dependências da Assembleia.

Para votar clique aqui.