Assembleia Legislativa de São Paulo tem primeiro deputado com coronavírus

O deputado estadual Ataide Teruel (Podemos) afirmou na noite desta segunda-feira (16) que contraiu o novo coronavírus e está em quarentena.



Em publicação em rede social, ele afirmou que os sintomas estão fortes. "Esses três últimos dias foram muito difíceis, os sintomas foram muito fortes, febre alta, muitas dores de cabeça, corpo dolorido e coriza", escreveu.



"Minhas atividades parlamentares serão suspensas e meu gabinete ficará fechado nesse período ou enquanto não tiver alta médica", completou. Teruel pede orações e que as pessoas cumpram as recomendações de autoridades e se previnam.



Nesta terça-feira (17), a Mesa Diretora da Assembleia se reúne para definir medidas de prevenção à pandemia de coronavírus. Estarão em discussão a suspensão de votações no plenário e nas comissões.