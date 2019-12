Assembleia Legislativa aprova recurso de R$ 8,7 milhões para o Sine/IDT

Na última sessão do ano, na Assembleia Legislativa, os deputados cearenses aprovaram mensagem do Governo que destina R$ 8,7 milhões ao Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, o IDT, organização social responsável por políticas de recrutamento, seleção, qualificação e intermediação de profissionais para o mercado de trabalho. O aporte vem em um momento difícil para o órgão, que, só neste ano, fechou 14 unidades no interior do Ceará.

Segundo o presidente, Gilvan Mendes, a reestruturação do IDT virá, principalmente, por meio do investimento tecnológico. “Vamos usar a digitalização, processo de aplicativos, ferramentas de tecnologia, para que não seja necessário o trabalhador se dirigir à nossa unidade. Pelo aplicativo e sistema de agendamento nós vamos dar uma atenção a ele, seja em que município esteja”, garantiu.

Em abril, o Sine/IDT fechou unidades nos municípios de Barbalha, Baturité, Camocim, Canindé, Cascavel, Crato, Maranguape, Morada Nova, Pacajus, Pacatuba, Quixeramobim, Russas, Tauá e Ubajara. Gilvan Mendes credita a situação ao corte de verbas federais. “O Governo Federal mantinha o custeio, e o Governo Estadual mantinha o quadro de pessoal. A partir do ano passado, deixaram de vir esses recursos, mais gravemente neste ano, quando o Estado não recebeu nada do Governo Federal e teve que assumir o custeio. Então foi necessário o fechamento dessas unidades”, justificou.

Demissões

Junto com o fechamento de unidades, o Sine/IDT fez 20 demissões no primeiro semestre, de 81 previstas. A verba aportada pelo Governo, portanto, também tem o objetivo de pagar os direitos trabalhistas de funcionários demitidos. Deputado de oposição, Renato Roseno (PSOL) lamentou a situação do órgão. “O Ceará tem 450 mil desempregados, 450 mil sub-ocupados, 450 mil desalentados, ou seja, quase 1 milhão e meio de cearenses necessitam de políticas de trabalho e emprego. O Governo agora requer uma subvenção para novas demissões. Nós defendemos o fortalecimento da política de emprego, e não o seu desmonte”, criticou.

Líder do Governo, o deputado Júlio César Filho (Cidadania) destacou que o mais importante é a manutenção do serviço. “Foram fechadas 14 unidades, mas os trabalhos foram concentrados em unidades-pólos. O importante é que o serviço continua sendo ofertado para a população. Essa subvenção no valor de 8 milhões de reais vai garantir vários programas de reestruturação do IDT e uma parte desse recurso, sim, é para pagar a rescisão do trabalhador que foi desligado desse importante órgão”, reconheceu.