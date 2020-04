Após pedido de demissão de Moro, Fortaleza tem panelaços contra Bolsonaro 

Panelaços foram registrados em bairros de Fortaleza durante pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) nesta sexta-feira (24). Os atos ocorreram em bairros como a Praia de Iracema, Aldeota, Meireles, Fátima, Cocó, Itaperi, Farias Britos, Cristo Redentor, Benfica e Guararapes.

Desde o avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil e no Ceará, os panelaços em diferentes bairros da Capital têm crescido, como mostra de insatisfação quanto a postura de Bolsonaro perante a crise. Contudo, o motivo dos panelaços desta vez foi a resposta de Bolsonaro as acusações feitas por Sérgio Moro, ao pedir demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública na manhã desta sexta.

Durante a fala do presidente, era possível ouvir as panelas contra o presidente acompanhadas de gritos como "Fora, Bolsonaro". Em alguns bairros também foi possível ouvir manifestações de buzinas nos carros.

Apoiadores do presidente chegaram a rebater as manifestações contrárias em alguns bairros, com palavras de ordem contra o PT e o ex-presidente Lula.

Ao lado de ministros de Estado e parlamentares, o presidente disse que luta "contra o sistema", rebateu o ex-ministro da Justiça Sergio Moro e admitiu interesses pessoais em ações da Polícia Federal, mas negou qualquer interferência no órgão, como afirmado por Moro.

Bolsonaro disse ainda que "o dia em que eu tiver que me submeter a um subordinado, deixo de ser presidente da República".