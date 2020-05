Após exoneração, general Theophilo diz que volta ao Ceará

Demitido do cargo de secretário nacional de Segurança Pública, o general Guilherme Theophilo afirmou nesta quarta-feira (6) que vai voltar para o Ceará e não foi informado sobre o motivo de sua saída do Governo Bolsonaro. "Eu fui exonerado. Fui exonerado pelo atual ministro André (Mendonça), me chamou lá e disse que queria o meu cargo. É dele [o cargo]", disse, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

"Agora eu volto [para o Ceará]. Vou ficar em casa descansando", afirmou. Questionado se sabia o motivo da exoneração, ele respondeu que não foi informado pelo atual ministro. "Não, não. Ele não disse nada não", declarou.

O general foi demitido pelo novo ministro da Justiça, André Mendonça. A exoneração ainda deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União (DOU), mas foi confirmada por Theophilo ao Sistema Verdes Mares.

Ainda na noite da última segunda-feira (4), Mendonça avisou a Theophilo que precisaria do cargo e a expectativa é de que um coronel da Polícia Militar assuma a Pasta. A informação da exoneração ocorre uma semana após Sergio Moro deixar a o Ministério da Justiça. O ex-juiz foi o responsável por levar o general a assumir o cargo.

Nomeação

Para Moro, o general era competente para assumir a secretaria, pois tinha uma larga experiência na área e um grande currículo.

"Mais do que um homem de ação, eu queria um homem de gestão para o cargo", disse Moro, afirmando ainda que "não existe nenhuma indicação política partidária", disse na ocasião.

General Theophilo foi candidato ao governo do Ceará em 2018, mas foi derrotado pelo governador Camilo Santana (PT) ainda no primeiro turno da eleição.

A saída de Moro do Governo, anunciada em uma coletiva, ampliou a crise política no País. Ele acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente no trabalho da Polícia Federal, visando obter benefícios pessoais.

Após Moro deixar o cargo, o governo voltou a avaliar separar as pastas de Justiça e de Segurança Pública.