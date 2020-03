Após evento em Fortaleza, advogados testam positivo para novo coronavírus

A Conferência Nacional da Mulher Advogada, realizada no Centro de Eventos de Fortaleza nos dias 5 e 6 deste mês, pode ter disseminado o novo coronavírus entre advogados no País. Uma semana após o evento, surgiu o primeiro caso, de uma conselheira federal da Ordem, de Recife (PE). Depois disso, outros casos apareceram, e o número de confirmados pode passar de 10.

Em publicação nesta quinta-feira (26), a revista Época informa que há, ao menos, 13 casos entre advogadas que participaram do evento na Capital cearense. Pelo menos um deles é grave. O da advogada Isabela Fernandes, de 36 anos, do Acre. Ela apresentou os sintomas da doença e estava em isolamento domiciliar, mas apresentou piora no quadro no último sábado (21). Fernandes foi internada para tratamento intensivo e diagnosticada com pneumonia viral. Ela está em coma induzido e precisa de aparelhos para respirar. Segundo boletim médico, o quadro é estável.

O evento reuniu, segundo a Ordem dos Advogados Brasileiros - Secção Ceará (OAB-CE), pelo menos 3 mil profissionais, sendo metade cearenses e a outra metade de diversos locais do País. Até o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, participou da conferência.

O presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, diz que tomou conhecimento de, pelo menos, cinco casos confirmados, mas que não é possível assegurar que as vítimas contraíram o vírus aqui no Ceará.

"O evento ocorreu há 20 dias. No momento da realização, não se falava em casos de coronavírus no Brasil. Eu mesmo estive até com pessoas que apareceram infectadas depois e não senti nada", diz Erinaldo.

Boatos

Desde que se confirmou o primeiro caso de uma advogada infectada que participou do evento, circulam informações nos bastidores sobre possíveis contaminados. O presidente da OAB-CE diz não ter conhecimento sobre casos de advogados cearenses infectados no evento.