Após divulgação de vídeo, Bolsonaro participa de mais uma manifestação em Brasília

Na mesma semana de divulgação dos vídeos da reunião ministerial, a Esplanada dos Ministérios está com todas as seis faixas que levam à Praça dos Três Poderes ocupadas, sendo palco de mais um ato pró-Bolsonaro neste domingo (24). O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou de helicóptero e, ao pousar, cumprimentou manifestantes.

Diferente de outros atos ocorridos nos últimos finais de semana, o esquema de segurança desta vez está mais reforçado e os manifestantes não conseguiram ficar na grade do Palácio do Planalto, estão na grade que fica na Praça dos Três Poderes, mais distante do Planalto.

Por volta de 11h30, Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero, fez um sobrevoo pelo local e postou um vídeo em suas redes mostrando a movimentação no local. "Brasília agora. Ordem e progresso", postou o presidente.

Ao pousar na área da vice-presidência, Bolsonaro seguiu à pé cumprimentando apoiadores em frente ao Palácio do Planalto. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno e o deputado Hélio Lopes (PSL-RJ) também estavam presentes.

Sem máscara de proteção, que agora tem uso obrigatório em Brasília, o presidente acenou para participantes do ato, cercado por seguranças.