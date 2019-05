Após anúncio de ajuste, governistas saem em defesa de Camilo

As medidas de contenção de gastos anunciadas esta semana pelo governo estadual encontram vários defensores na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE). Ao longo da sessão ordinária desta quarta-feira (29), não foram poucos os governistas que partiram em defesa do governador Camilo Santana (PT) na tribuna da Casa.

"O governador Camilo Santana de forma responsável, e não de forma demagócica, populista, continua trabalhando com a modernidade", declarou o deputado estadual Salmito Filho (PDT), sem citar diretamente os anúncios feitos pelo governo. De acordo com ele, o que o Ceará vem fazendo na gestão fiscal é diferente - e melhor - do que têm feito outros Estados que passam por dificuldades, e que devem ser agraciados com um socorro de R$40 bilhões pelo governo federal. "Enquanto o governo federal arruma um pacote de R$40 bilhões para financiar os estados que não fizeram o dever de casa, o Estado do Ceará precisa cada vez mais ter esse zelo, essa racionalidade e modernidade para investir", declara.

Na segunda-feira (27), o secretária de Planejamento, Mauro Filho (PDT), anunciou uma série de medidas de ajuste da máquina pública. Entre as medidas, está o adiamento de novas contratações de servidores efetivos, o que inclui nomeações e novos concursos, e o não reajuste do salário dos servidores, com exceção dos que ganham até um salário mínimo, que receberão apenas a reposição da inflação, e professores e agentes de saúde, que têm piso nacional. O trabalhista atribuiu a decisão ao crescimento da folha de pagamento do Estado, que, segundo ele, foi de mais de 9% entre janeiro e abril, em comparação ao mesmo período de 2018. "Foi um aumento de folha muito significativo; o maior aumento do Brasil", afirmou. Os efeitos da medida serão avaliados em setembro.

O ex-líder do governo na Casa, Evandro Leitão (PDT), também saiu em defesa das medidas. "Tem momento na vida em que precisamos recuar, ter a prudência e a serenidade de dizer não", declarou o parlamentar, que em sua fala fez questão de destacar que ele próprio é um servidor público estadual, da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

A fala de Leitão foi uma resposta a críticas feitas por Soldado Noélio (PROS), opositor e um dos poucos a criticar a medida na tribuna. Para ele, "ajuste fiscal" era um eufemismo para o que ele classifica como quebra do Estado. De acordo com o parlamentar, o equilíbrio nas contas públicas está sendo obtido ao custo do sacrifício dos servidores estaduais.

Romeu Aldigueri (PDT) foi um dos que reagiu à fala. "Às vezes, acho que moro em um Estado e o deputado Soldado Noélio em outro", declara. O parlamentar afirma que o Estado é referência em vários indicadores sociais. "O senhor é parlamentar de um Estado que tem um governador que, em seu primeiro governo, nomeu dez mil policiais militares", exemplifica o deputado.