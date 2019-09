Após anunciar ida do PTC para oposição, presidente da legenda em Fortaleza é destituído

O presidente estadual do PTC, Tomaz Holanda, anunciou na tarde desta quarta-feira (4) a destituição do presidente municipal da legenda em Fortaleza, Adriano Bento. O motivo foi a ida de Bento à Câmara Municipal de Fortaleza, ainda na manhã desta quarta, para comunicar a saída do PTC da base aliada do prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Por meio de nota, Holanda afirmou que “em momento algum” houve autorização da Executiva Estadual para Adriano Bento “proceder de maneira hostil com seus dois vereadores de mandato, bem como impor que os mesmos rompessem com o governo municipal de Fortaleza”. Por isso, anunciou a destituição tanto de Bento como de toda a comissão provisória municipal. Além disso, Holanda reforçou que “o PTC Estadual e Municipal é aliado de primeira linha dos governos Roberto Cláudio e Camilo Santana, e tudo que se disser ao contrário não tem nenhuma veracidade”.

Adriano Bento se disse surpreso com a decisão de Holanda. "Foi dada total autonomia da presidência estadual que todos os rumos do PTC Fortaleza seriam tomados pela diretoria municipal. Muito me surpreende que a palavra tomada pelo Tomaz não foi cumprida", afirmou. Sobre a decisão, afirmou que já acionou "o presidente da (Executiva) nacional (Daniel Tourinho). Essa decisão da estadual só será deferida quando autorizada pela nacional. Então,vamos aguardar até a decisão final da nacional", enfatizou.

O anúncio da destituição ocorre apenas três meses depois de Adriano Bento assumir a presidência municipal do PTC em Fortaleza. O episódio foi o cume da divergência entre ele e Holanda, já que enquanto o presidente estadual é mais ligado ao PDT, Bento é apontado como potencial aliado do pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner.

Reações na Câmara

Tendo isso em vista, o ex-presidente municipal havia ido pessoalmente à Câmara entregar ofício presidente da Casa, Antônio Henrique (PDT), e às vereadoras do partido, Cláudia Gomes e Lucimar Martins, a Bá, comunicando a ida da legenda municipal para a oposição.

O documento informava que a “Executiva municipal decidiu, por unanimidade” que, a partir daquele momento, o partido “não faz parte da gestão do atual prefeito Roberto Cláudio”, afirmando que a legenda passará fazer “oposição, de maneira responsável e republicana”. Bento apontou divergências com a gestão como principal motivação para a saída.

Uma das vereadoras do PTC, Cláudia Gomes disse ter ficado aborrecida com a decisão da Executiva municipal, principalmente porque nem ela nem Bá, únicas da legenda a exercerem mandato na Câmara Municipal, foram consultadas sobre a decisão. Cláudia Gomes lembra que tanto ela como Bá apoiaram Roberto Cláudio tanto na primeira como na segunda eleição, fazendo parte desde então da base aliada.

Mesmo antes da decisão de Tomaz Holanda pela destituição de Adriano Bento da presidência municipal, os poucos parlamentares que souberam do comunicada da saída do PTC da base aliada se mostraram incrédulos e chegaram a questionar “de quem mesmo” que havia sido decisão.