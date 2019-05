Apoiadores de Bolsonaro convocam atos pró-governo em pelo menos quatro municípios cearenses

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e movimentos conservadores de todo o país estão convocando para o dia 26 de maio, próximo domingo, atos a favor do atual governo. No Ceará, os municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Aracati têm eventos marcados.

Entre as principais reivindicações apontadas pelos apoiadores da gestão Bolsonaro estão a aprovação da MP 870, a reforma administrativa, que no ínicio da atual gestão reduziu o número de ministérios de 29 para 22; a reforma da Previdência e o pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Nas redes sociais, bolsonaristas estão utilizando a hashtag #dia26nasruas para chamar a população aos protestos.

Parlamentares cearenses da base do governo também têm incentivado que os eleitores estejam nas ruas no próximo domingo. O deputado federal Heitor Freire (PSL-CE), reafirmou se apoio ao presidente e publicou imagem com a frase "Capitão, nenhum soldado fugiu da batalha, estamos com você até o fim". Já o deputado estadual André Fernandes (PSL-CE) foi mais conciso e apenas publicou que "Dia 26 nos vemos nas ruas!".

Organização

As movimentações para atos pró-governo tiveram início no último dia 16, um dia após cerca de 200 cidades brasileiras registrarem protestos contra o contingenciamento de verbas da Educação anunciado pelo MEC. Além de defender os investimentos na educação pública, os protestos também foram marcados por ataques ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro da Educação Abraham Weintraub e ao governo.

Os atos do dia 26, no entanto, não contam com a aprovação de grupos que ficaram conhecidos pelo apoio ao impeachment da ex-presidente Dilma Roussef e à eleição de Jair Bolsonaro, como Vem pra Rua e o Movimento Brasil Livre (MBL). O MBL, inclusive, tem sido alvo de bolsonaristas nas redes sociais, grupos como Direita São Paulo, Juntos pela Pátria e Movimento Brasil Conservador se dizem desapontados com o posicionamento adotado pelas lideranças do MBL em relação aos atos convocados para o próximo domingo.

Confira os municípios cearense com manifestações pró-Bolsonaro marcadas para domingo (26):

Fortaleza

Concentração na sede do Direita Ceará (Av. Pontes Vieira, 247), às 14h

Local: Praça Portugal

Horário: às 16h

Juazeiro do Norte

Local: Praça do Giradouro

Horário: a confirmar

Sobral

Local: Boulevard do Arco

Horário: às 17h

Aracati

Local: Igreja Matriz

Horário: às 8:30h