Ao abrir mão de licença maternidade, vereadora Priscila Costa tem 88,9% de presença após parto

A vereadora Priscila Costa (PRTB) esteve ausente em apenas 11,1% das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Fortaleza após o nascimento do filho, em agosto de 2019. Apesar de ter direito à licença maternidade de 180 dias, segundo o Regimento Interno da Casa Legislativa, a vereadora pediu licença por pouco menos de um mês, voltando a participar das sessões no dia 19 de setembro. Desta data até o dia 10 de dezembro, ela registrou 88,9% de presença nas sessões da Casa após o parto.

Ao contrário do que foi dito em matéria publicada na edição desta quinta-feira (16) do Diário do Nordeste, os vereadores Plácido Filho, Priscila Costa, Carlos Mesquita, Marcelo Lemos e Dummar Ribeiro não contabilizaram mais de 50 faltas durante o ano de 2019.

Levantamento do Sistema Verdes Mares errou ao levar em conta apenas a primeira chamada das sessões ordinárias na Câmara Municipal. A cada dia de sessão plenária, são feitas três chamadas: uma para o Pequeno Expediente, uma para a Ordem do Dia e, a última, para o Grande Expediente. Caso o vereador marque a presença em qualquer uma das chamadas, ele é considerado presente na sessão daquele dia.

Os números corretos de ausências dos parlamentares citados são: Plácido Filho (27), Priscila Costa (17, sendo cinco delas justificadas pela parlamentar por viagens a Brasília para tratar de interesses do mandato), Carlos Mesquita (20), Marcelo Lemos (27) e Dummar Ribeiro (8).

A partir do nascimento do terceiro filho, Priscila Costa faltou a apenas quatro sessões da Câmara Municipal de Fortaleza. Em setembro, após retornar no dia 19, não teve nenhuma ausência no Plenário da Casa. Em outubro, a parlamentar se ausentou apenas em uma sessão, no dia 10 daquele mês.

Em novembro, foram três ausências registradas nas atas das sessões ordinárias, nos dias 20, 21 e 26. Em dezembro, Priscila Costa atuou apenas até o dia 10 de dezembro. Antes, não se ausentou de nenhuma sessão ordinária. Após o dia 10, ela pediu licença para tratar de assuntos particulares. Durante o afastamento de quatro meses do Legislativo Municipal, a suplente Ana Aracapé (DC) substitui a parlamentar.