André Fernandes presta depoimento ao MPCE sobre denúncia contra deputado

O deputado estadual André Fernandes (PSL) vai prestar depoimento ao Ministério Público do Ceará (MPCE), na tarde desta quarta-feira (26). O parlamentar vai prestar informações sobre a denúncia protocolada no órgão, no último dia 14, em que acusa o deputado Nezinho Farias (PDT) de envolvimento com facção criminosa.

De acordo com a denúncia, o projeto de lei apresentado por Nezinho para regulamentar jogos eletrônicos "serviria para lavagem de dinheiro" da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio do "jogo do bicho". O deputado do PDT nega envolvimento e diz que o projeto serve para tornar os games em esporte e não legaliza jogos de azar.

O MPCE, no entanto, ainda não abriu investigação, porque, segundo o procurador-geral de Justiça, Placido Rios, disse em entrevista ao Diário do Nordeste, não foram apresentadas “provas” suficientes na denúncia, apenas “ilações”.

O depoimento desta quarta vai servir para André Fernandes prestar mais esclarecimentos. O deputado do PSL, porém, disse que não vai levar novos elementos para a denúncia, porque até agora não recebeu nada.

Enquanto isso André Fernandes já é alvo de duas representações - do PSDB e PDT - no Conselho de Ética da Assembleia por quebra de decoro parlamentar. O deputado já foi notificado pelo ouvidor do Conselho, deputado Romeu Aldigueri (PDT), para apresentar sua defesa.