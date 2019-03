André Fernandes é escolhido para presidir o PSL em Fortaleza

Aos 22 anos, o deputado estadual André Fernandes (PSL) confirmou ao Diário do Nordeste que vai presidir o partido em Fortaleza. A cúpula da legenda do presidente Jair Bolsonaro no Estado quer fortalecer quadros para uma eventual disputa na Capital em 2020. O parlamentar, porém, disse que ainda não há nomes da sigla cotados para a eleição.

"Temos pretensões, de fato, de lançar várias candidaturas em Fortaleza a vereadores, tendo em vista que é um partido grande, hoje considerado o maior partido do Brasil, partido do presidente Jair Messias Bolsonaro, e temos um trabalho muito grande pra fazer aqui em Fortaleza. Iremos de fato lançar várias prefeituras e vice-prefeitos.", destacou.

Fernandes disse que a comissão provisória do PSL em Fortaleza será lançada "o mais breve", mas não informou a data. Segundo o parlamentar, depois da eleição do presidente Bolsonaro, a legenda tem sido muito procurada por prefeitos e lideranças políticas, em busca de apoio para as próximas eleições.

"Muita gente vai procurar o partido, mas quem for entrar tem que passar por uma peneira. Iremos, de fato, lançar várias prefeituras e vice-prefeituras. O PSL teve muitos votos em todos os municípios (em 2018), votos capazes de fazer dois, três vereadores por município", contabilizou.