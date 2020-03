Alunos podem fazer cadastro biométrico em escolas no Jóquei Clube e Conjunto Esperança

A Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) leva, ao longo desta semana, atendimento móvel para duas escolas, sendo uma no bairros Conjunto Esperança e outra no Jóquei Clube, em Fortaleza.

Desde as 8h desta terça-feira (3), a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Deputado Irapuan Cavalcante Pinheiro, no Conjunto Esperança, recebe diversos serviços como o cadastramento biométrico, alistamento eleitoral, solicitação de transferência e do primeiro título, entre outros serviços.

Além disso, o TRE-CE vai disponibilizar aos alunos de 16 e 17 anos, professores e demais funcionários da escola uma palestra, às 15h30, sobre o processo eletrônico de votação.

Na ocasião, a coordenadora de Eleições do TRE-CE, Edna Sabóia, vai esclarecer dúvidas e fornecer informações atualizadas sobre o processo eletrônico de votação, elencando os mitos e as verdades no funcionamento da urna.

A palestra será direcionada para uma turma, definida previamente pela instituição de ensino.

Jóquei Clube

Já na quinta-feira (5), a Escola de Ensino Fundamental e Médio Heráclito de Castro e Silva, no Jóquei Clube, vai contar com o atendimento móvel do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.

Os serviços também serão realizados durante o horário de 8h às 17h, porém, a palestra no local ocorrerá somente às 16 horas.

Ao todo, serão disponibilizados três kits biométricos para atender à demanda em cada uma das instituições.

As atividades, conforme o TRE-CE, contam com o suporte da 117ª Zona Eleitoral, no caso das ações previstas para o Bairro Conjunto Esperança, e da 83ª ZE, no Jóquei Clube.

Eleitor do Futuro

Parte integrante do Programa Eleitor do Futuro, "a ação visa ampliar o contingente dos eleitores jovens de 16 e 17 anos no Estado; formar e informar os jovens acerca da importância, da finalidade e das consequências do exercício do voto, como processo de tomada de decisão; e estimular o envolvimento dos jovens nas diferentes esferas de organização social, incentivando-os a participar dos organismos escolares de representação", detalha o TRE-CE.