Aliado de Eunício ganha cargo no governo Camilo

O publicitário Bruno Vale Sarmento de Menezes, aliado do ex-senador Eunício Oliveira (MDB), foi nomeado para o posto de assessor especial na gestão Camilo Santana (PT). A informação, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 30 de abril, confirma a nomeação para a Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna. Élcio Batista, secretário da Casa Civil, é quem assina a indicação.

Bruno Vale já havia assumido o Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (Conpam), na gestão do ex-governador Cid Gomes. Ele deixou o cargo logo após o início do afastamento do chefe do Palácio da Abolição com o então senador do MDB.

Em seguida, o publicitário chegou a integrar vaga de "Assessor Parlamentar" no mandato de Eunício em Brasília, ao lado de outros oito assessores. O retorno do aliado ao governo do Estado confirma a influência de Eunício junto ao governador. A aproximação ocorreu bem antes da disputa eleitoral que reelegeu Camilo, mas que não foi exitosa para o presidente do Senado.