Alagoas libera venda de bebidas alcoólicas nos estádios

Na sessão desta quinta-feira (16), o plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou o projeto de lei ordinária nº 17/2019, de autoria do deputado Bruno Toledo (PROS), que permite a venda e consumo de bebida alcoólica em eventos desportivos no Estado. Foram 12 votos a favor e seis contra. O projeto segue agora para sanção do governador Renan Filho (MDB). No Ceará, projeto semelhante foi aprovado no dia último 9, depois foi sancionado pelo governador Camilo Santana (PT) e, a partir desta quinta, a Arena Castelão começou a vender cerveja.

Pela proposta, a comercialização, disponibilidade e consumo de bebidas alcoólicas em eventos desportivos no Estado de Alagoas só serão permitidos desde a abertura dos portões para o acesso do público até o final da partida. Cabe ao responsável pela gestão do ambiente em que realizará o evento esportivo definir os locais nos quais a comercialização, disponibilidade e o consumo de bebidas serão permitidos.

Após a votação, o deputado Davi Maia (DEM), relator da matéria, comemorou a aprovação e pediu para o governador sancionar o projeto o mais rápido possível. “Quem quiser, ordeiramente, beber sua bebida nos estádios, terá todo o direito. É mais uma liberdade que estamos dando para o consumidor tomar sua própria decisão. O torcedor comum, caso tenha exagerado no álcool, será repreendido pelas autoridades”, destacou.

O autor do projeto, deputado Bruno Toledo, agradeceu aos colegas pela aprovação da matéria e destacou que o maior vencedor é o cidadão, que terá o seu direito de escolha preservado. Toledo também lançou a #SancionaGovernador, para circular nas redes sociais. “A maioria das pessoas que frequentam os estádios são pessoas de bem e tem o direito de escolher se querem beber ou não”, afirmou.

Ainda se pronunciaram a favor do projeto, os deputados Breno Albuquerque (PRTB), Cibele Moura (PSDB) e Yvan Beltrão (PSD). Breno Albuquerque informou que apresentará projeto de lei determinando que os copos onde forem servidas as bebidas sejam produzidos com material biodegradável e sejam estampados com mensagens educativas.