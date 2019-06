Águas da transposição só devem chegar ao Ceará em março de 2020

Após diversos atrasos e adiamentos, o Governo Federal trabalha com um novo prazo para a conclusão das obras do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco, que vai beneficiar entre outros estados, o Ceará: dezembro de 2019. Se concluída até essa data, as águas do “Velho Chico” devem começar a ser distribuídas no Estado a partir do dia 11 de março de 2020.

O novo cronograma foi apresentado, na manhã desta sexta-feira (14), por representantes do Governo Federal e das empresas responsáveis pela obra, para deputados que integram a Comissão Especial de Acompanhamento das Obras na Assembleia Legislativa, que visitam os locais de obra na região do Cariri.

Também presente, o assessor especial para Assuntos Institucionais do Governo do Estado, Nelson Martins, alerta que é preciso cobrar o cumprimento do prazo, porque “estamos no limite do limite”.

“A gente corre o risco de só poder transferir essa água para o Castanhão no final de 2020 e aí realmente fica muito apertado. Tem que levar em conta que o Castanhão pegou pouca água e a gente tem que fazer com que esses prazos sejam cumpridos”.

Atualmente, o Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco está com 97% das obras concluídas Foto: Agência Assembleia

Uma comitiva do colegiado, presidido pelo deputado Guilherme Landim (PDT), visita nesta sexta canteiros de obras do projeto no Ceará.

Participam os deputados estaduais: Marcos Sobreira (PDT), Nezinho (PDT), Antônio Granja (PDT), Augusta Brito (PCdoB), Nizo Costa (PSB), Walter Cavalcante (MDB) e Nelinho (PSDB). Além de representantes do Governo do Estado.

Em apresentação para a Comissão, técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional sustentaram que a obra está “dominada” e que o desafio, agora, será a gestão das águas. Isso porque existem os gastos com a energia para operação e para manutenção do sistema.

Relatório

A Comissão deve construir um relatório sobre a visita e apresentá-lo ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Para conclusão do Eixo Norte, está prevista a liberação de R$ 150 milhões do Governo Federal. Esse recurso está garantido, segundo representantes do Ministério, após a aprovação do crédito suplementar, nesta semana, de R$ 248,9 bilhões, ao Orçamento.

Atualmente, o Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco está com 97% das obras concluídas. Em fevereiro deste ano, o Ministério do Desenvolvimento Regional havia prometido finalizar o trecho até maio e bombear as águas do “Velho Chico” a partir do segundo semestre.

* A repórter viajou a convite da Assembleia Legislativa.