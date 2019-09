63 bairros de Fortaleza têm menos de 60% do eleitorado com biometria

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) contabiliza que a taxa de cadastramento biométrico em 63 bairros de Fortaleza não contempla sequer 60% do eleitorado da região. A lista de acompanhamento do TRE-CE contempla 104 bairros. Os que estão em situação mais preocupante, com menos da metade dos eleitores com biometria, são Jardim América (47,51%), Jacarecanga (47,81%), Centro (48,27%), Damas (49,16%), Aeroporto (49,58%) e Cristo Redentor (49,87%). O mapeamento do TRE-CE leva em consideração o local de votação dos eleitores, e não, necessariamente, onde residem.

Ao todo, somente em Fortaleza, 718 mil eleitores ainda não fizeram a biometria. Desta quantidade, 5.457 pessoas sem o registro digital votam no Jardim América, 14.656 no Jacarecanga, 17.376 no Centro, 2.596 no Damas, 789 no Aeroporto e 17.976 no Cristo Redentor.

O TRE-CE informou, na última terça-feira (3), que não terá como cadastrar 80% dos eleitores de Fortaleza até 29 de novembro, prazo máximo para a revisão biométrica, por conta do elevado índice de eleitores que ainda não realizaram o procedimento. Isso, segundo o órgão, exigiria uma quantidade de atendimentos diários superior a 6 mil, enquanto a procura atual gira em torno de 2 mil por dia. Os postos de atendimento do Tribunal têm capacidade de receber cerca de 4 mil pessoas diariamente.

A baixa procura do eleitorado da Capital pelo cadastramento biométrico tem preocupado o órgão, uma vez que isso indica que uma parcela da população irá ficar sem votar. De acordo com a coordenadora do cadastro eleitoral do TRE-CE, Lorena Belo, o comportamento dos eleitores de Fortaleza vai na contramão do restante do Estado, que já cadastrou 100% da biometria de 129 municípios.

Os outros 55 municípios restantes, incluindo Fortaleza, estão obrigados a concluir o recadastramento biométrico neste ano. Deste total, 17 já finalizaram o procedimento. No Estado, 954 mil eleitores estão sem biometria - sendo 718 mil somente em Fortaleza.

Consequências

Os eleitores que perderem o prazo para o cadastramento biométrico terão o título cancelado. Com isso, ficarão impedidos de realizar matrícula em instituições de ensino da rede pública, de se inscrever ou ser chamado em concurso público, tirar passaporte e solicitar empréstimos em banco, além do cancelamento de benefícios sociais, como Bolsa Família. Para servidores públicos, a punição é instantânea, com a suspensão de salários até a regularização do título de eleitor.

Atualmente, o Tribunal conta com 15 locais para atender o eleitor na Capital. Outros dois, um no Centro de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) do bairro José Walter e outro no North Shopping Fortaleza, serão inagurados nesta semana. O órgão disponibilizará, ainda, uma unidade móvel, do 6 a 20 de setembro, na Praça do Ferreira, no Centro da Cidade.

Locais de atendimento

De segunda a sexta, das 10 às 19h, e aos sábados, das 10 às 17h:

- Posto do Shopping Via Sul;

- Posto do Shopping Parangaba;

- Posto do Shopping RioMar Kennedy;

- Posto do Shopping Benfica;

- Posto do North ShoppingJóquei;

- Posto do Shopping RioMar Fortaleza;

- Posto do Shopping Iguatemi.

De segunda a sexta, das 8 às 17h:

- Central de Atendimento ao Eleitor, do Tribunal Regional Eleitoral, na Praia de Iracema;

- Centro de Cidadania e Direitos Humanos, no Conjunto Ceará;

- Vapt-Vupt de Messejana;

- Vapt-Vupt do Antônio Bezerra;

- Unidade Móvel no Fórum Clóvis Beviláqua;

- Posto do Parque das Crianças;

- Posto na Assembleia Legislativa;

- Posto na Universidade Estadual do Ceará.